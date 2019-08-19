مدافع ومتوسط ميدان على رادار الزوراء في الميركاتو الصيفي

ويلعب الزوراء حالياً في الملخق المؤهل لدور الـ32 من البطولة العربية للاندية "كأس محمد السادس" والمقامة منافساتها في مدينة الدار البيضاء بالمغرب.

وقال الناطق بأسم النادي عبد الرحمن رشيد في حديث للسومرية نيوز، إن "نادي الزوراء كان بصدد التعاقد مع المدافع الارجنتيني فابريسيو اورتيز ومتوسط الميدان البرازيلي جيلسون لويس لضمهم الى الفريق في الانتقالات الصيفية الجارية".



واضاف "مع اسف لا المحترف الارجنتيني ولا البرازيلي التحقوا بالفريق في المغرب، بسبب التزامهم بعقودهم مع فرقهم، حيث لم يتمكنوا من الحصول على كتاب الاستغناء من فرقهم، خاصة وان الدوريات الخاصة بهم مستمرة لغاية الان".

واوضح رشيد، أن "النادي يسعى لملئ الفراغ في مركزي لاعب الوسط الارتكاز والمدافع الايسر"، مبيناً ان "ادارة النادي تستغل تواجدها في المغرب للتفاوض مع احد اللاعبين المغربيين لضمه الى النوارس".



وأوقعت قرعة بطولة "كأس محمد السادس" للاندية العربية، الزوراء العراقي، وهورسيد الصومالي، واتحاد طنجة المغربي، والرفاع البحريني في المجموعة الأولى من الملحق المؤهل للدور الـ32 من البطولة.

وتغلب الزوراء، امس الاحد، على نظيره هورسيد الصومالي 2-0 في الجولة الاولى من الملحق.

وسيلعب الزوراء مباراته المقبلة امام إتحاد طنجة المغربي في الجولة الثانية من الملحق يوم الاربعاء المقبل.

