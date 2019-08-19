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محترف نيجيري يلتحق بالنوارس في الدار البيضاء

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2019-08-19 | 17:15

محترف نيجيري يلتحق بالنوارس في الدار البيضاء

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اعلن نادي الزوراء، التحاق المحترف النيجيري ويليام سلمون بفريقه خلال تواجده في مدينة الدار البيضاء المغربية، للعب الملحق المؤهل للدور الـ32 من البطولة العربية "كأس محمد السادس".
الزوراء كان قد اعلن، امس الاول، وصول المحترف الايفواري موي اوريليان الى تجمع الفريق في المغرب.

وذكر النادي عبر صفحته الرسمية أن "اللاعب النيجيري ويليام سلمون، وصل الى مقر اقامة الفريق في الدار البيضاء".


ونجح فريق النوارس في الفوز بمباراته الاولى بالملحق، بتغلبه على هورسيد الصومالي 2-0، امس الاحد.
 
وسيلعب الزوراء مباراته المقبلة امام إتحاد طنجة المغربي في الجولة الثانية من الملحق يوم الاربعاء المقبل.

 

وأوقعت قرعة بطولة "كأس محمد السادس" للاندية العربية، الزوراء العراقي، وهورسيد الصومالي، واتحاد طنجة المغربي، والرفاع البحريني في المجموعة الأولى من الملحق المؤهل للدور الـ32 من البطولة.

محمد خليل المحرر: محمد خليل
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