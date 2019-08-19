- 1/2
- 2/2
العين الإخباريةالإثنين 2019/8/19 07:35 م بتوقيت أبوظبي
الرئيس الروسي خلال لقائه بوتين
أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين دعمه جهود الجيش السوري في التعامل مع التهديدات الإرهابية، التي لازالت تعاني منها سوريا.
وقال الرئيس الروسي خلال مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الإثنين،: العمل على مكافحة الإرهاب في إدلب السورية مستمر.
ومن جانبه، أعرب الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون عن القلق البالغ إزاء القصف الذي تتعرض له إدلب السورية، قائلا: "إن الالتزام بوقف إطلاق النار في المنطقة أمر ملح".
وأضاف: السكان يعيشون تحت القصف، ومن الملح للغاية التقيد بوقف إطلاق النار الذي تم الاتفاق عليه في سوتشي".
وخلال الأسابيع الماضية، أحرز الجيش السوري تقدماً صوب بلدة خان شيخون في إدلب الاستراتيجية، في تحرك قد يؤدي إلى تطويق الجزء الجنوبي من الجيب الخاضع لسيطرة الإرهابيين.
وواصلت قوات الجيش السوري تقدمها في المعارك التي تخوضها ضد العناصر الإرهابية في شمال البلاد ومحيط مدينة إدلب.
وأفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بأن القوات الحكومية تواصل تقدمها باتجاه مدينة خان شيخون، الأكبر بجنوب محافظة إدلب شمال غربي سوريا.
وأوضح المرصد أن القوات تمكنت بعد اشتباكات على المحاور الجنوبية من السيطرة على قرية عابدين وحرشها شمال الهبيط على الأطراف الغربية لمدينة خان شيخون.
كانت هذه تفاصيل خبر بوتين: ندعم جهود الجيش السوري ضد الإرهابيين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بوابة العين الإخبارية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.