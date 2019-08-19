منظمة أفريقية تدعو لرفع العقوبات الدولية عن زيمبابوي

دعت منظمة مجموعة التنمية لأفريقيا الجنوبية، التي تتخذ من بتسواتا مقرا لها، المجتمع الدولي إلى رفع العقوبات الاقتصادية عن جمهورية زيمبابوي.

وقال رئيس تنزانيا والرئيس الدوري للمنظمة جون بومبيه ماغوفولي، خلال القمة التي انعقدت في بلاده الإثنين، إن العقوبات المفروضة "لا تؤثر على شعب زيمبابوي وحكومتها، وإنما على كامل المنطقة".

وانتخبت زيمبابوي إميرسون منانغاغوا رئيسا لها منذ عامين بعد عقود من حكم روبرت موجابي.

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من جانب آخر اتهم إميرسون منانغاغوا رئيس زيمبابوي الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي "بإعاقة تنمية بلاده".

وقال منانغاغوا في كلمته: "إن من شأن رفع العقوبات جلب المستثمرين الغربيين إلى زيمبابوي بعد نحو عقدين من العزلة الاقتصادية المفروضة على البلاد".

وكانت الولايات المتحدة الأمريكية، مددت في مارس الماضي عقوباتها الاقتصادية على زيمبابوي لمدة عام التي تستهدف بهذه العقوبات "141 شركة ومسؤولين حكوميين".

ويواصل الاتحاد الأوروبي فرض عقوباته على زيمبابوي وحظر السلاح عليها، فضلا عن عقوباته المفروضة على موغابي وزوجه وعلى شركة زيمبابوي للصناعات الدفاعية.