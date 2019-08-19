مظاهرة حاشدة في تعز تندد بجرائم "إخوان اليمن"

ندد محتجون يمنيون بمحافظة تعز، الإثنين، بالجرائم البشعة التي ترتكبها مليشيا حزب الإصلاح اليمني (الذراع السياسية للإخوان) بحق المدنيين بالمدينة الواقعة جنوبي البلاد.

وشهدت تعز مظاهرة حاشدة ضد مليشيا حزب الإصلاح عقب جرائمها المتصاعدة بحق المدنيين، مؤكدين أن ممارسات الإخوان تخدم مليشيا الحوثي ومشروعها الإيراني في اليمن.

وجابت الحشود الشعبية التي توافدت من المناطق الريفية للحجرية شوارع مدينة "النشمة" التابعة لمديرية المعافر.





وندد المتظاهرون بمساعي مليشيا الإصلاح لاجتياح الحجرية، معتبرين ذلك انقلاباً على الشرعية السياسية وإرباكاً في المناطق المحررة، يخدم مليشيا الحوثي المدعومة إيرانياً.

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وأكد المتظاهرون أن الحجرية ستبقى حاضنة لقوات اللواء 35 مدرع بالجيش اليمني، وستقف مساندة له في كل المواقف والمعركة الرئيسية المتمثلة بفك الحصار الحوثي المفروض على تعز.

وندد المحتجون بالجرائم التي ارتكبتها المليشيا الإخوانية بحق النازحين والمهجرين قسرياً من المناطق الخاضعة للإرهاب إلى بلدة "مفرق البيرين" بعد تعرضهم للقصف والاستهداف من قبل مليشيات ما يسمى "الحشد الشعبي" التابعة لحزب الإصلاح اليمني.

ونبهت المظاهرة من مغبة الإقدام على اجتياح مدينة التربة، وأن أبناء الحجرية سيقفون صفاً واحداً في مواجهة أي فوضى ولن يسمحوا بتحويلها إلى ساحة حرب مفتوحة.

وخلال الأيام الماضية، شنت مليشيات تابعة لحزب الإصلاح هجوماً عسكرياً على منطقة " البيرين" جنوبي تعز، وهو ما تسبب في مقتل وجرح عدد من المدنيين وتهجير عشرات الأسر من منازلهم.

وذكر مصدر حقوقي يمني لـ"العين الإخبارية" أن عشرات الأسر اتجهت صوب مدينة "النشمة" و"المنصورية" و"منبهة" التابعة لمديرية المعافر جنوبي غرب مدينة تعز، فيما اتجهت أخرى صوب مناطق "المسراخ" و"جبل حبشي".

وتعطلت الحياة في "البيرين" بعد أن كان سوقاً شعبياً يكتظ بالباعة ومركزاً لحاجات عشرات القرى الريفية في الجنوب الغربي لتعز، وقد زاد نشاطه في الآونة الأخيرة عقب تحول محيط المنطقة إلى مستوطنات للنزوح القادمة من جبهة "الكدحة" غرباً، إثر المعارك الدائرة هناك مع مليشيا الحوثي.