بومبيو: واشنطن ملتزمة بدعم مصر ضد الإرهاب

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أكد وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، التزام الولايات المتحدة بدعم مصر في المواجهة المشتركة ضد الإرهاب.

وقال في تغريدة نشرها عبر حسابه على مواقع التواصل الاجتماعي، الإثنين،: إن إدارة الرئيس ترامب ملتزمة بدعم مصر في حربها ضد الإرهاب".

وتأتي التغريدة بعد اتصال بين وزيري خارجية مصر والولايات المتحدة، للتباحُث حول مختلف أبعاد العلاقات الاستراتيجية والأوضاع الإقليمية المشتركة.

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وقال المستشار أحمد حافظ، المتحدث باسم وزارة الخارجية، إن الوزيريّن تطرقا خلال الاتصال إلى سُبل دفع وتطوير علاقات التعاون بين البلدين في مختلف المجالات، بما يعكس عمق واستراتيجية العلاقات ويحقق المصالح المشتركة، والتأكيد على استمرار التنسيق الوثيق في مجال محاربة والقضاء على الإرهاب.

وأضاف حافظ أن الوزيرين تبادلا الرؤى حول مختلف الأزمات بمنطقة الشرق الأوسط، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، حيث شدد الوزير سامح شكري على ضرورة التوصل لحل شامل للقضية على أساس حل الدولتين ومقررات الشرعية الدولية.

وتناول الاتصال الأزمات في كل من سوريا واليمن وليبيا، وتطورات الأوضاع في منطقة الخليج، حيث استعرض الوزير شكري الجهود المصرية الرامية إلى تحقيق الاستقرار والأمن والتوصل لتسويات سلمية تحقق الاستقرار المنشود بالمنطقة.