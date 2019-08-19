تركيا.. تعرض رتل عسكري لضربة جوية في سوريا ومقتل ثلاثة

جدة - عمرو شويل وكالات- الخليج 365

قالت تركيا، إن ضربة جوية نفذتها قوات النظام السوري على رتل عسكري تركي في شمال غرب سوريا تسببت في مقتل ثلاثة مدنيين وإصابة 12 آخرين، اليوم الإثنين، مع تقدم قوات النظام السوري صوب مدينة رئيسية خاضعة لسيطرة المسلحين.

وقال مصدر من المرصد السوري لحقوق الإنسان، إن ضربات جوية استهدفت مواقع قرب الرتل العسكري الذي كان يقترب من خط الجبهة في محافظة إدلب.

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وأظهرت لقطات قيل إنها صورت في إدلب ونشرت على مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الإثنين، الدخان وهو يتصاعد قرب رتل

عسكري تركي متوقف.

ولدى أنقرة، التي تدعم الجماعات المسلحة في شمال غرب سوريا، قوات على الأرض في إدلب بموجب اتفاقات مع روسيا أقوى

حلفاء الرئيس السوري بشار الأسد.

وقالت وسائل إعلام رسمية سورية، إن إرسال رتل عسكري إلى داخل سوريا هو عمل عدائي، مشيرة إلى أنه دخل لمساعدة المسلحين الذين يقاتلون الجيش الذي يتقدم إلى محيط خان شيخون، وتلك البلدة الخاضعة لسيطرة المسلحين شهدت قصفًا بغاز السارين في 2017.