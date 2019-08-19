الان تتابع البحرين تشارك في الجهود الأمريكية لتأمين الملاحة في الخليج والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل وكالات- الخليج 365
أكّدت البحرين، اليوم الإثنين، أنّها ستكون جزءا من جهود تقودها الولايات المتحدة بالتعاون مع دول أخرى لتأمين الملاحة البحرية في مياه الخليج، في أعقاب هجمات تعرّضت لها ناقلات نفط وسفن تجارية.
وأثنى ملك البحرين الملك حمد بن عيسى خلال لقاء مع قائد القيادة المركزية الأمريكية كينيث ماكينزي، على الدور الفاعل الذي تضطلع به الإدارة الأمريكية، بالتعاون مع الدول الحليفة في ضمان أمن واستقرار المنطقة، حسبما نقلت عنه وكالة الأنباء الحكومية، الإثنين.
وأضاف أنّ مملكة البحرين ستقوم بدورها في هذا العمل المشترك لتأمين الممرات الدولية للتجارة والطاقة وحرية الملاحة في المنطقة.
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