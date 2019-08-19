استعداد إيراني لثالث خطوة لتخفيض التزاماتها النووية

أكد حميد رضا حاجي بابايي عضو مجلس الشورى الإيراني

الإثنين 19 أغسطس 2019

حميد رضا حاجي بابايي

أكد حميد رضا حاجي بابايي، عضو مجلس الشورى الإيراني، أن طهران تعتزم استخدام جيل جديد من أجهزة الطرد المركزي لتخصيب اليورانيوم، ما يمثل ثالث خطوة تتخذها إيران في تخفيض التزاماتها تجاه الاتفاق النووي المبرم في عام 2015.



وذكر موقع "راديو فردا"، أن أجهزة الطرد المركزي الجديدة "آي آر-8" أقوى بمقدار 20 مرة مقارنة بالجيل الأول من أجهزة الطرد التي تستخدمها إيران حاليا لتخصيب اليورانيوم.

ونقل حميد رضا حاجي بابايي، عضو مجلس الشورى الإيراني عن رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية علي أكبر صالحي، قوله إن إيران تستخدم أجهزة طرد مركزي من طراز "آي آر-6" و"آي آر-7"، وإنها تعتزم الآن إنتاج الجيل الجديد من أجهزة "آي آر-8".

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وتابع "راديو فردا" أن عدد أجهزة الطرد المركزي الجديدة التي تعتزم إيران استخدامها ليس واضحاً، مع الأخذ في الاعتبار القيود المفروضة على إيران بمجوب الاتفاق النووي لعام 2015، والمعروف باسم خطة العمل الشاملة المشتركة، الذي انسحبت منه الولايات المتحدة العام الماضي.

وطبقا لصالحي، جمعت إيران 20 جهاز طرد مركزي من طراز "آي آر-8" حتى الآن. وفي عام 2016، أعلنت منظمة الطاقة الذرية الإيرانية بداية اختبار أجهزة الطرد الجديدة بضخ غاز سادس فلوريد اليورانيوم.

وقالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، في وقت سابق، إن إيران ركبت ما يصل إلى 33 جهاز طرد مركزي من طراز "آي آر-6"، وأنها ضخت غاز سادس فلوريد اليورانيوم في 10 أجهزة فقط.

وغاز سادس أكسيد اليورانيوم أو هكسا فلوريد اليورانيوم (UF6) هو غاز ينتج من أكسيد اليورانيوم، ويصل إلى هذه المرحلة تمهيدا لعملية التخصيب