شكرا لقرائتكم خبر عن باكستان تحتج على انتهاكات الهند لوقف إطلاق النار في كشمير والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - واس (إسلام آباد) استدعت الخارجية الباكستانية اليوم (الإثنين) نائب السفير الهندي لدى إسلام آباد غوراف أهلواليا وسلمته مذكرة احتجاج شديدة اللهجة احتجاجاً على عمليات القصف التي تمارسها القوات الهندية على الجانب الباكستاني من الخط الفاصل بين شطري إقليم كشمير. وأوضح بيان صادر عن الخارجية الباكستانية أن مدير عام إدارة جنوب آسيا بالوزارة سلم نائب السفير الهندي بعد استدعاءه مذكرة احتجاج، تضمنت إدانة باكستان لانتهاك القوات الهندية اتفاقية وقف إطلاق النار الموقعة مع باكستان، واستمرارها في قصف المناطق الباكستانية المأهولة بالسكان عبر الخط الفاصل بين شطري إقليم كشمير، مما أدى إلى مقتل وإصابة عدد من المدنيين خلال اليومين الماضيين.

استدعت الخارجية الباكستانية اليوم (الإثنين) نائب السفير الهندي لدى إسلام آباد غوراف أهلواليا وسلمته مذكرة احتجاج شديدة اللهجة احتجاجاً على عمليات القصف التي تمارسها القوات الهندية على الجانب الباكستاني من الخط الفاصل بين شطري إقليم كشمير. وأوضح بيان صادر عن الخارجية الباكستانية أن مدير عام إدارة جنوب آسيا بالوزارة سلم نائب السفير الهندي بعد استدعاءه مذكرة احتجاج، تضمنت إدانة باكستان لانتهاك القوات الهندية اتفاقية وقف إطلاق النار الموقعة مع باكستان، واستمرارها في قصف المناطق الباكستانية المأهولة بالسكان عبر الخط الفاصل بين شطري إقليم كشمير، مما أدى إلى مقتل وإصابة عدد من المدنيين خلال اليومين الماضيين.

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