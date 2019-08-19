شكرا لقرائتكم خبر عن تركيا: تظاهرات ضد إقالة الحكومة لـ 3 رؤساء بلديات والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - رويترز، أ ف ب (أنقرة) قالت وزارة الداخلية التركية إنها أقالت ثلاثة رؤساء بلديات ينتمون لحزب مؤيد للأكراد، في مدن ديار بكر وفان وماردين بجنوب شرق البلاد اليوم (الإثنين). وعينت مسؤولين حكوميين مكانهم. وذكرت الوزارة في بيان، أن رؤساء البلديات الثلاثة يواجهون اتهامات بارتكاب جرائم مختلفة. وقد خرج المئات من المتظاهرين تنديداً بإجراء الحكومة التركية الذي هدف إلى إقصاء المعارضين لها من المناصب الرسمية، خاصة بعد خسارة العديد من مرشحي الحزب الحاكم في الانتخابات البلدية التي جرت مؤخراً.

قالت وزارة الداخلية التركية إنها أقالت ثلاثة رؤساء بلديات ينتمون لحزب مؤيد للأكراد، في مدن ديار بكر وفان وماردين بجنوب شرق البلاد اليوم (الإثنين). وعينت مسؤولين حكوميين مكانهم. وذكرت الوزارة في بيان، أن رؤساء البلديات الثلاثة يواجهون اتهامات بارتكاب جرائم مختلفة. وقد خرج المئات من المتظاهرين تنديداً بإجراء الحكومة التركية الذي هدف إلى إقصاء المعارضين لها من المناصب الرسمية، خاصة بعد خسارة العديد من مرشحي الحزب الحاكم في الانتخابات البلدية التي جرت مؤخراً.

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