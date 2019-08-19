اكد النائب الاول للرئيس الايراني اسحاق جهانغيري "تنفيذ سياسات الاقتصاد المقاوم لمواجهة الحد الاقصى من الضغوط الاميركية"، مشيراً إلى "اعداد الاستراتيجيات الاساسية لاقتصاد البلاد وابلاغها من قبل قائد الثورة الاسلامية"، لافتاً إلى أنه "في هذه الاستراتيجيات التي جرى اعدادها وابلاغها لمواجهة استراتيجية الحد الاقصى من الضغوط تم التاكيد على ضرورة تنفيذ الاقتصاد المقاوم والاعتماد على القدرات الداخلية وازالة اي عقبات من طريق ازدهار الانتاج وتحسين ظروف الاعمال وبناء الاقتصاد على الاساس المعرفي وجعل الاقتصاد ذا طابع شعبي".
ولفت إلى أن "الحكومة وجميع المؤسسات مسؤولة عن التنفيذ الدقيق لهذه الاستراتيجيات"، مشيراً إلى أن "الحكومة عازمة على تنفيذ هذه الاستراتيجيات بصورة دقيقة ويتوجب ايضا على امانة لجنة قيادة الاقتصاد المقاوم توفير الارضيات اللازمة لتنفيذ هذه الاستراتيجيات، فضلا عن انه ينبغي على جميع الاجهزة التركيز على تنفيذ سياسات الاقتصاد المقاوم لمواجهة سياسات الحد الاقصى من الضغوط الاميركية".
كانت هذه تفاصيل خبر جهانغيري: نشدد على الاقتصاد المقاوم لمواجهة الحد الاقصى من الضغوط الاميركية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.