جهانغيري: نشدد على الاقتصاد المقاوم لمواجهة الحد الاقصى من الضغوط الاميركية

اكد النائب الاول للرئيس الايراني ​اسحاق جهانغيري​ "تنفيذ سياسات ال​اقتصاد​ المقاوم لمواجهة الحد الاقصى من الضغوط الاميركية"، مشيراً إلى "اعداد الاستراتيجيات الاساسية لاقتصاد البلاد وابلاغها من قبل قائد ​الثورة الاسلامية​"، لافتاً إلى أنه "في هذه الاستراتيجيات التي جرى اعدادها وابلاغها لمواجهة استراتيجية الحد الاقصى من الضغوط تم التاكيد على ضرورة تنفيذ ​الاقتصاد​ المقاوم والاعتماد على القدرات الداخلية وازالة اي عقبات من طريق ازدهار الانتاج وتحسين ظروف الاعمال وبناء الاقتصاد على الاساس المعرفي وجعل الاقتصاد ذا طابع شعبي".

ولفت إلى أن "​الحكومة​ وجميع المؤسسات مسؤولة عن التنفيذ الدقيق لهذه الاستراتيجيات"، مشيراً إلى أن "الحكومة عازمة على تنفيذ هذه الاستراتيجيات بصورة دقيقة ويتوجب ايضا على امانة لجنة قيادة الاقتصاد المقاوم توفير الارضيات اللازمة لتنفيذ هذه الاستراتيجيات، فضلا عن انه ينبغي على جميع الاجهزة التركيز على تنفيذ سياسات الاقتصاد المقاوم لمواجهة سياسات الحد الاقصى من الضغوط الاميركية".