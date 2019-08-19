أكدت الرئاسة العراقية "ضرورة حل المشاكل العالقة بين الحكومة الاتحادية وإقليم كردستان في إطار الدستور، مشيرة إلى استمرار العمل على تقريب وجهات النظر بين الجانبين"، مشيرةً إلى أن "حل جميع المشاكل العالقة، بينها الموازنة والرواتب والنفط، ضمن أولويات تحرص عليها رئاسة الجمهورية".
ودعت الكتل الكردية في مجلس النواب إلى "توحيد خطابها خلال التحديات المقبلة"، مشيرة إلى "وجود أطراف ربما تسعى لعدم التوصل إلى اتفاق بين بغداد والإقليم".
كانت هذه تفاصيل خبر الرئاسة العراقية: مستمرون بالعمل على التقريب بين أربيل وبغداد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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