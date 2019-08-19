الرئاسة العراقية: مستمرون بالعمل على التقريب بين أربيل وبغداد

أكدت الرئاسة العراقية "ضرورة حل المشاكل العالقة بين ​الحكومة الاتحادية​ و​إقليم كردستان​ في إطار ​الدستور​، مشيرة إلى استمرار العمل على تقريب وجهات النظر بين الجانبين"، مشيرةً إلى أن "حل جميع المشاكل العالقة، بينها ​الموازنة​ والرواتب و​النفط​، ضمن أولويات تحرص عليها ​رئاسة الجمهورية​".

ودعت الكتل الكردية في ​مجلس النواب​ إلى "توحيد خطابها خلال التحديات المقبلة"، مشيرة إلى "وجود أطراف ربما تسعى لعدم التوصل إلى اتفاق بين ​بغداد​ والإقليم".