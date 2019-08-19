الاناضول: ضبط 80 مهاجرا غير نظامي غربي البلاد

أفادت وكالة "الاناضول" التركية بان "​قوات الأمن التركية​ ضبطت 80 مهاجرا غير نظامي في ولاية ​جناق قلعة​، غربي البلاد، أثناء محاولتهم الانتقال إلى جزيرة مديللي اليونانية"، مشيرةً إلى أن "فرق قوات الدرك بالولاية، شنت ​مداهمة​ على سواحل منطقة آيواجيك وتمكنت قوات الدرك من ضبط 80 مهاجرا غير نظامي، بينهم أطفال ونساء يحملون جنسيات ​أفغانستان​ و​إيران​ وتمت إحالة ​المهاجرين​ إلى دائرة الهجرة في منطقة آيواجيك، بينما تم توقيف 3 أشخاص بتهمة الضلوع في عمليات تهريب البشر إلى الخارج".

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