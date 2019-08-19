هادي: مستمرون بمتابعة تنفيذ الاتفاق مع السعودية لإنهاء التمرد بعدن

لفت الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي إلى أن "​الحكومة اليمنية​ مستمرة في متابعة تنفيذ الاتفاق مع ​السعودية​ بإنهاء التمرد الذي يقوده المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم إماراتياً، بالعاصمة المؤقتة عدن"، مؤكداً "مواصلة الحكومة لاجتماعاتها، ومواصلة انعقاد خلية إدارة الأزمات التي تم تشكيلها".

وأكد هادي "الاستمرار في متابعة تنفيذ ما تم الاتفاق عليه مع الأشقاء في السعودية التي تقود ​التحالف العربي​ لدعم الشرعية، بإنهاء التمرد وعودة الأمور إلى نصابها، من خلال انسحاب الميليشيات المتمردة من كل المؤسسات والمواقع والمعسكرات، وعودة ​القوات​ الشرعية إلى مواقعها بعدن، وعودة الحكومة وكل المؤسسات للعمل من داخلها لخدمة المواطن اليمني".