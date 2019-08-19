الاناضول: مساعدات أميركية دخلت مناطق سيطرة"العمال الكردستاني" شرقي سوريا

أفادت وكالة "الاناضول" التركية بأن "قافلة جديدة مؤلفة من 60 شاحنة، تحمل مساعدات عسكرية ولوجستية أميركية دخلت إلى مناطق سيطرة حزب "العمال الكردستاني" شرقي ​سوريا​"، موضحةً ان "القافلة دخلت من ​العراق​ عبر ​معبر سيمالكا​، واتجهت إلى منطقة خراب عشق جنوبي مدينة ​عين العرب​".

وأوضحت أن "القافلة ضمت آليات حفر ومولدات وعربات رباعية الدفع وخزانات وقود، إضافة إلى ​شاحنات​ مغلقة يعتقد أنها تحمل ذخائر عسكرية"، لافتةً إلى أن "نحو 450 شاحنة من المساعدات الأميركية وصلت إلى مستودعات خراب عشق العسكرية منذ نحو شهر".