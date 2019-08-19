بوتين: ندعم عمليات الجيش السوري لاستعادة السيطرة على إدلب

اعلن الرئيس الروسي ​فلاديمير بوتين​ ان ​روسيا​ ملتزمة باتفاقية ​الصواريخ​ متوسطة المدى من طرف واحد.

واشار بوتين في لقاء صحفي مشترك مع الرئيس الفرنسي ​ايمانويل ماكرون​ في مرسيليا، الى ان اجتماعنا سيبحث النزاعات الإقليمية بما في ذلك الأوضاع في أوكرانيا وسوريا، كما سأبحث ملف الأمن الدولي مع الرئيس ماكرون ومسألتي الصواريخ وعسكرة الفضاء.

واوضح ان الجماعات المسلحة زادت من رقعة سيطرتها في إدلب السورية، مؤكدا دعم عمليات الجيش السوري لاستعادة السيطرة على ادلب.

واعتبر بوتين انه يجب تنفيذ تفاهمات نورماندي كما اتفق عليها خلال القمم السابقة للمجموعة، لانه لا بديل عن مجموعة نورماندي وهناك عدد من المسائل يجب الاتفاق عليها، كما ان فرنسا من أهم شركائنا تاريخيا وأشكر ماكرون على حضوره احتفال عيد النصر في موسكو.