ماكرون يلتقي بوتين: المدنيون يعيشون تحت النار والقصف في إدلب

أكد الرئيس الفرنسي ​ايمانويل ماكرون​ خلال لقائه الرئيس الروسي ​فلاديمير بوتين​ في مارسيليا أن "المدنيين يعيشون تحت النار والقصف في إدلب"، متمنيا "احترام اتفاق سوتشي الخاص بالوضع في إدلب". وشدد بوتين على ان "فرنسا تحترم الاتفاق النووي وعملت على تخفيف التوتر في المنطقة"، لافتا الى اننا "نسعى لتقارب وجهات النظر بين روسيا والاتحاد الأوروبي حيال العديد من القضايا".

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