اللواء عثمان استقبل راعي كنيسة سيدة النجاة في بلدة الزعرورية

استقبل المدير العام ل​قوى الأمن الداخلي​ ​اللواء عماد عثمان​، راعي ​كنيسة سيدة النجاة​ في بلدة الزعرورية الأب بطرس الهاشم يرافقه رئيس بلدية الزعرورية سلام عثمان، في زيارة دعا فيها الاب الهاشم اللواء عثمان للمشاركة في العشاء السنوي الذي تنظمه لجنة الوقف وذلك لإكمال بناء الكنيسة.

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