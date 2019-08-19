الحاج حسن: لن يستطيع الإسرائيلي والأميركي أن يأخذوا بالضغوط ما عجزوا عن تحقيقه عسكريا

رأى رئيس تكتل نواب ​بعلبك​ الهرمل النائب ​حسين الحاج حسن​ أن "الأميركي بعدما عجز في الميدان، مع ​إيران​ و​اليمن​ و​سوريا​ و​العراق​ و​لبنان​، يدخل اليوم معنا في حرب اقتصادية".

وخلال حفل فطور صباحي أقامته الأنشطة النسائية في "هيئة دعم ​المقاومة​ الإسلامية" في مطعم "سما بعلبك"، اوضح الحاج حسن أنه "لن يستطيع الإسرائيلي والأميركي ولا حلفاءهم أن يأخذوا بالضغوط الاقتصادية والسياسية والعقوبات ما عجزوا عن تحقيقه بالمعركة العسكرية، ونحن سنستمر في المواجهة بنفس الارادة والعزيمة والطريقة التي قررنا فيها".

ولفت الى أن "إيران التي تستهدفها ​العقوبات الأميركية​ بالدرجة الأولى أعدت مشروعاً اقتصادياً للمواجهة، وعلى كل المستويات، ونحن في لبنان نتعرض لهذه العقوبات، وقد أدرج عدد من نواب ​كتلة الوفاء للمقاومة​ على لائحتها، ونحن نتوقع أن تزداد هذه العقوبات، وعلينا أن نعد أنفسنا لمواجهة كل هذه الضغوطات بكل الوسائل والأساليب".