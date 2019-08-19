عقيص: لمناظرة عامة بين المرشحين الجديين الى منصب نقيب المحامين

اشار عضو تكتل "​الجمهورية القوية​" النائب ​جورج عقيص​ الى انه "عوض مآدب الطعام، كم كنت أتمنى مناظرة عامة بين المرشحين الجديين الى منصب نقيب المحامين، بدعوة من مجلس النقابة الحالي، لشرح برامجهم ومشاريع ولايتهم، فتكون ​نقابة المحامين​ سباقة في ارساء التنافس العلني الخارج عن تقاليد لبنانية راسخة في تبييض الوجوه ثم تسويدها، وبالاتجاهين".

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