موكب حفل زفاف يتحول إلى مأساة نواحي الحسيمة

تحول موكب حفل زفاف ليلة الأحد/الإثنين بنواحي الحسيمة، إلى مأساة بعدما اصطدمت سيارتان خفيفتان ببعضهما على مستوى دوار تزوراخت جماعة النكور، ما أسفر عن إصابة 7 أشخاص بجروح متفاوتة الخطورة.

وبحسب مصادر محلية، فإن السيارتين كانتا تحاولان تجاوز بعضهما، قبل أن تصطدما معا، وهو ما أسفر عن حدوث إصابات في صفوف سائقين وخمسة ركاب، وخلف ذلك حالة من الهلع والخوف في صفوف أسر الضحايا الذين كانوا يرافقون العروس في موكب حفل زفاف.

وانتقلت سيارتا إسعاف إلى مكان الحادث، ونقلت المصابين للمستشفى المحلي لتلقي العلاجات الضرورية.