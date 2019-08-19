تحول موكب حفل زفاف ليلة الأحد/الإثنين بنواحي الحسيمة، إلى مأساة بعدما اصطدمت سيارتان خفيفتان ببعضهما على مستوى دوار تزوراخت جماعة النكور، ما أسفر عن إصابة 7 أشخاص بجروح متفاوتة الخطورة.
وبحسب مصادر محلية، فإن السيارتين كانتا تحاولان تجاوز بعضهما، قبل أن تصطدما معا، وهو ما أسفر عن حدوث إصابات في صفوف سائقين وخمسة ركاب، وخلف ذلك حالة من الهلع والخوف في صفوف أسر الضحايا الذين كانوا يرافقون العروس في موكب حفل زفاف.
وانتقلت سيارتا إسعاف إلى مكان الحادث، ونقلت المصابين للمستشفى المحلي لتلقي العلاجات الضرورية.
كانت هذه تفاصيل خبر موكب حفل زفاف يتحول إلى مأساة نواحي الحسيمة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم 24 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.