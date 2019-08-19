في صفقة قد تبلغ 80 مليون أورو.. باريس سان جيرمان يقترب من ضم ديبالا

يستهدف نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، ضم الأرجنتيني باولا ديبالا لاعب يوفنتوس الإيطالي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.
وذكرت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، أن مسؤولي النادي الباريسي سيجرون محادثات هذا الأسبوع مع نظرائهم في السيدة العجوز، من أجل نقل ديبالا إلى العاصمة الفرنسية.
وبحسب المصدر ذاته، فإن خورخي أنتون وكيل أعمال النجم الأرجنتيني سيلتقي ليوناردو، المدير الرياضي لبطل فرنسا، الذي يسعى لاتمام صفقة انتقال ديبالا بحلول الأربعاء القادم.
وأضافت الصحيفة ذاتها، أن قيمة الصفقة قد تبلغ 80 مليون أورو، حيث يسعى اليوفي لتمويل صفقة التعاقد مع ماورو إيكاردي مهاجم إنتر ميلان.
يذكر أن ديبالا ارتبط اسمه بالانتقال إلى ناديي مانشستر يونايتد وتوتنهام الإنجليزيين، غير أن طلبات اللاعب ووكيل أعماله، عجلت بفشل الصفقة.
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