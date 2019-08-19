إيهاب أمير في صدارة “الطوندونس” بجديده -فيديو

احتل الفنان الشاب إيهاب، صدارة “طوندونس” يوتوب بالمغرب، بعد ساعات من إصداره كليبه الجديد “لامور مشا”.

إيهاب أصدر ليلة أمس الأحد، عمله الجديد، الذي أشرف على كتابة كلماته وتلحينها بنفسه، فيما تكلف بالتوزيع “ديدجي صور أي”، أما إخراج الكليب فأشرف عليه المهدي حمدون.

واختار إيهاب، لحنا راقصا لأغنيته، فيما كان وفيا لانتقاد الحب والعلاقات في موضوع جديده، على خطى معظم أغانيه.

وحصد كليب إيهاب إلى حدود صباح اليوم حوالي نصف مليون مشاهدة، علما أنه انتزع صدارة “الطوندونس” من الفنانة زينة الداودية التي كانت تحتلها بأغنيتها “خيرها فغيرها”.