سميرة سعيد: أدافع عن المرأة لكن قضية لمجرد مغايرة وأعلم بعض تفاصيلها

قالت الفنانة سميرة سعيد، مؤخرا، إن الفنان سعد لمجرد مظلوم، وهي على علم ببعض تفاصيل قضيته في فرنسا، موضحة أن هناك إشاعات وتأويلات تمسه وهي قاسية وأقرب للخيال.

وتحدث سميرة سعيد عن لمجرد عند حلولها ضيفة على الإعلامي اللبناني نيشان، في برنامج توأم روحي، موضحة أنها تكن لسعد مشاعر جياشة بسبب فنه وشخصه، مادحة إياه: “هو خلوق وخجول ومهذب”.

وتمنت الديفا أن يفصل القضاء في التهم الموجهة لسعد، وتكون الكلمة الأخيرة لصالحه كون الساحة الفنية محتاجة لشخص بمقوماته.

وأشارت سميرة سعيد إلى أنها دائما تدافع عن المرأة وحقوقها، غير أن موقفها مغاير في قضية لمجرد باعتبارها قريبة منه وتعرف شخصيته.

هذا، والتقت سميرة سعيد لمجرد، ليلة الأربعاء الماضي في باريس، وتناولا وجبة العشاء معا، قبل أن يطير لمعلم للمغرب في زيارة تضع حدا لغيابه عن وطنه الذي دام لسنة كاملة.