رسميا..برشلونة يعير نجمه البرازيلي لبايرن ميونخ

أيمن عنبر – صحفي متدرب

أعلن “بايرن ميونخ” الألماني، صباح اليوم الإثنين، تعاقده رسميا مع البرازيلي “فيليبي كوتينيو”، لاعب برشلونة الإسباني، لمدة موسم واحد على سبيل الإعارة، مقابل 8.5 ملايين يورو، على أن يكون هناك بند شراء مع نهاية الموسم بقيمة 120 مليون يورو.

وأكد النادي البافاري، في بيان رسمي له، توقيع الدولي البرازيلي على عقود انتقاله للفريق، بعد اجتيازه الفحوصات الطبية بنجاح، أمس الأحد، ومن المقرر أن يرتدي “كوتينيو “صاحب الـ 27 عامًا، القميص رقم 10 مع الفريق البافاري، حيث ظهر أثناء توقيع العقود حاملًا قميصه المفضل، الذي ارتداه سابقًا مع نادي ليفربول الإنجليزي.

وكان كوتينيو قد قرر الرحيل عن برشلونة بعدما فشل في التأقلم مع الفريق الكتالوني، بعد انتقاله إليه في يناير 2018، إلا أن تجربته باءت بالفشل لأنه لم يحصل على دقائق كافية لتقديم نفسه، ولم يتأقلم سريعاً مع طريقة لعب برشلونة، خصوصاً أنه لم يعلب في مركزه الطبيعي كثيراً، حيث لعب في 76 مباراة بجميع المسابقات مسجلا خلالها 21 هدفا وصنع 11.