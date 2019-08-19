النقب: اعتقال الشيخ صيّاح الطّوري ونجله من العراقيب

القدس - بواسطة محمد عز العرب - اقتحم عناصر وحدة "يوآف" الإسرائيلية، التابعة لـ"سلطة تطوير النقب" عصر اليوم الإثنين، قرية العراقيب مسلوبة الاعتراف؛ في إطار جولة استفزازيّة للأهالي انتهت باعتقال الأسير المحرر، الشيخ صياح الطوري، ونجله الناشط عزيز، من أرض القرية.

وصادر عناصر وحدة "يوآف"، بعد اعتقال الشيخ الطوري وابنه، ممتلكات تعود لأهالي العراقيب، منها مقاعد، وأدوات كهربائية، وأغراض تابعة لخيام الأهالي، وغيرها.

وتأتي خطوة اعتقال الطّوري، فيما تقوم السلطات الإسرائيلية بالضغط على أهالي العراقيب وملاحقتهم بشكل مضاعف منذ تحريره من سجنه الذي قضى فيه 7 أشهر بتهم منها السيطرة على أراضٍ تابعة للدولة والبناء غير القانونيّ، بحسب ادّعاء النيابة الإسرائيلية.

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وكانت المحكمة الإسرائيلية قد أبعدت الشيخ صياح الطوري عن العراقيب لمدة 15 يومًا بطلب من النيابة الإسرائيلية، في الخامس والعشرين من الشهر الماضي، والتي قضاها الطوري في خيمة احتجاجية أمام مقر شرطة رهط.

وهدمت وحدة "يؤآف" قرية العراقيب للمرة 149 يوم الإثنين بتاريخ 05/08 الماضي، باستخدام سيارات الدفع الرباعي التابعة للوحدة، وقامت بجر خيام أهالي القرية إلى خارج مسطحها وتدميرها.