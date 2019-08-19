- 1/2
- 2/2
2019-08-19 | 17:15
496 مشاهدة
اعلن نادي الزوراء، التحاق المحترف النيجيري ويليام سلمون بفريقه خلال تواجده في مدينة الدار البيضاء المغربية، للعب الملحق المؤهل للدور الـ32 من البطولة العربية "كأس محمد السادس".
وذكر النادي عبر صفحته الرسمية أن "اللاعب النيجيري ويليام سلمون، وصل الى مقر اقامة الفريق في الدار البيضاء".
ونجح فريق النوارس في الفوز بمباراته الاولى بالملحق، بتغلبه على هورسيد الصومالي 2-0، امس الاحد.
ومن المؤمل ان يصل المحترف الارجنتيني، فابريسيو اورتيز الى كتيبة النوارس خلال الايام المقبلة.
وسيلعب الزوراء مباراته المقبلة امام إتحاد طنجة المغربي في الجولة الثانية من الملحق يوم الاربعاء المقبل.
وأوقعت قرعة بطولة "كأس محمد السادس" للاندية العربية، الزوراء العراقي، وهورسيد الصومالي، واتحاد طنجة المغربي، والرفاع البحريني في المجموعة الأولى من الملحق المؤهل للدور الـ32 من البطولة.
كانت هذه تفاصيل خبر بانتظار المحترف الارجنتيني.. نيجيري يلتحق بالنوارس في الدار البيضاء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.