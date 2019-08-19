بانتظار المحترف الارجنتيني.. نيجيري يلتحق بالنوارس في الدار البيضاء

الزوراء كان قد اعلن، امس الاول، وصول المحترف الايفواري موي اوريليان الى تجمع الفريق في المغرب.

وذكر النادي عبر صفحته الرسمية أن "اللاعب النيجيري ويليام سلمون، وصل الى مقر اقامة الفريق في الدار البيضاء".



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ونجح فريق النوارس في الفوز بمباراته الاولى بالملحق، بتغلبه على هورسيد الصومالي 2-0، امس الاحد.

ومن المؤمل ان يصل المحترف الارجنتيني، فابريسيو اورتيز الى كتيبة النوارس خلال الايام المقبلة.

وسيلعب الزوراء مباراته المقبلة امام إتحاد طنجة المغربي في الجولة الثانية من الملحق يوم الاربعاء المقبل.