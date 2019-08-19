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حليمة بولند تتعرض لانتقادات بسبب مقطع فيديو في تركيا

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واجهت الإعلامية الكويتية حليمة بولند انتقادات رواد مواقع التواصل الاجتماعي على الفيديو الذي نشرته لها وهي تظهر في اسطنبول التركية برفقة مجموعة من الحراس.
وأعرب الكثيرون من متابعي الإعلامية الكويتية عن استيائهم من الفيديو المنشور، وسخروا من حليمة بولند بسبب الهالة التي أحاطت بها نفسها، وبالعدد الكبير من الحراس المحيطين بها وكأنها نجمة عالمية.

 

وقالت بولند في مقطع فيديو نشرته عبر حسابها في "سناب شات": "بسبب الأوضاع الأمنية التي نسمع عنها في اسطنبول وأنا رايحة تقسيم التي صار فيها الحادث أمس، مع السعوديين قامت الشركة التي استضافتني في اسطنبول بتوفير حراسة لي".

وعلق البعض على الفيديو والصورة المنشورين في "سناب شات" لبولند وهي برفقة مجموعة من الحراس بقولهم: "إنهم لا يعرفونها في اسطنبول كي يتم استضافتها، لكنها لقمة العيش".

وكانت حليمة أثارت جدلا واسعا قبل فترة بعد نشرها لمقطع فيديو وهي تعايد بناتها بمناسبة عيد الأضحى برزمة من الدولارات الأمريكية، مشيرة إلى أنها لم تقم بتحويل النقود إلى عملة أخرى لأنها وصلت للتو من السفر فقررت إعطاءهم الدولارات "عيدية".

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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