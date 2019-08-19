اعتقال عصابة خطف وتحرير طفل مختطف شمالي بغداد

وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "قوة امنية تمكنت، اليوم، من اعتقال عصابة مكونة من ثلاثة اشخاص قامت بخطف طفل ضمن منطقة الشعب شمالي بغداد".

وأضاف أنه "تم اعتقالهم وتحرير الطفل وتسليمه الى ذويه"، مبيناً أنه "تم تسليم العصابة الى الجهات المختصة".

