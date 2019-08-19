عرض رسمي مرتقب من برشلونة لضم نيمار.. تعرف على تفاصيله

وذكرت أن "الإدارة في برشلونة بقيادة جوسيب ماريا بارتوميو، تستعد لتقديم عرض رسمي لباريس سان جيرمان لضم البرازيلي خلال ساعات".

وأشارت الإذاعة الشهيرة إلى أن "هناك تفاؤل كبير من قبل المسئولين، لحسم صفقة نيمار قبل نهاية شهر أب الحالي".



وبحسب "راك 1" فإن "هناك لجنة تم تشكيلها من خلال بارتوميو بالتعاون مع أوسكار جراو الرئيس التنفيذي للنادي، خافيير بورداس المدير المسؤول عن الفريق الأول، إنريكي توماس أمين الصندوق والثنائي إريك أبيدال وراموس بلينز بالإدارة الفنية للفريق".

وأكدت الإذاعة أن "التفاؤل في برشلونة سببه هو وجود ليونيل ميسي الذي يمتلك علاقة صداقة قوية مع البرازيلي رغم رحيله، ويمكنه التأثير على قرار نيمار في النهاية بالعودة إلى كامب نو".



وكان هدف اللجنة هو التشاور مع أندريه كوري سفير برشلونة في قارة أمريكا الجنوبية، الذي يمتلك علاقة جيدة مع نيمار ووالده لفتح باب المفاوضات معهما، وقررت في النهاية تقديم عرض رسمي لباريس سان جيرمان لضم اللاعب.

ويستهدف النادي الكتالوني من خلال العرض الرسمي لنظيره الفرنسي، معرفة رأي باريس سان جيرمان الحقيقي وموقفه من رحيل نيمار بفترة الانتقالات الحالية وإذا ما كانوا يتفاوضون مع ريال مدريد أم لا.