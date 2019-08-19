بالصور.. تجاوزات في بغداد تطالها الجرافات

اعلنت امانة بغداد، الاثنين، عن ازالة تجاوزات ضمن خمسة قواطع بلدية في بغداد.

وقالت الامانة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "ملاكاتنا في بلدية الغدير قامت بحملة ازالت خلالها العديد من التجاوزات تضمنت مخالفات بنائية وأكشاك وبسطات وغيرها من التجاوزات عن شارع المصرف والمحلة 736 ضمن منطقة البلديات شرق بغداد".

وأضاف البيان أن "بلدية الكرادة قامت هي الاخرى بحملة ازالت خلالها دور متجاوزة شيدت على ارض حكومية والمسماة بارض شركة الزوراء ضمن قاطع الزعفرانية"، مشيرة الى أن "بلدية المنصور شرعت ايضا بحملة كبيرة لازالة التجاوزات المتمثلة بحظائر الاغنام والمسقفات الخاصة بها ضمن عدة مناطق ابرزها المناطق الزراعية ومحاذاة السكة في حي العدل بالاضافة الى ازالة أكشاك ومسقفات ضمن سوق غازي وسيد الحليب".

Advertisements

ولفتت الى أن "بلدية الرشيد اطلقت هي الاخرى حملة ازالت خلالها التجاوزات عن منطقة شهداء السيدية حيث قامت بازالة تجاوزات على ارض حكومية بالاضافة الى ازالة التجاوزات ضمن المحلة 831"، مؤكدة أن "بلدية الدورة هي الاخرى ازالت تجاوزات تمثلت بأساسات حاول من خلالها ضعاف النفوس تشييد أبنية سكنية على ارض زراعية ضمن المحلة 822".