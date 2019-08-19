اعتقال قيادي بارز في 'داعش' متنكر بزي النساء في الانبار

افاد مصدر امني في حشد محافظة الانبار، الاثنين، بان القوات الامنية تمكنت من اعتقال قيادي بارز في تنظيم "داعش" بكمين غربي المحافظة . وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "القوات الامنية نصبت كمين لما للمدعو الغساني الذي يعد من ابرز قيادات مجرمي داعش واستدراجه لحين وصوله الى منطقة بئر المراسمة بالقرب من الشريط الحدودي مع سوريا غربي الانبار، ومن ثم اعتقاله من دون وقوع أي مواجهة مسلحة".



واضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن هويته، ان "الغساني كان متنكرا بزي النساء لحظة اعتقاله من قبل القوات الامنية"، موضحا ان "القوات الامنية نقلت المعتقل وسط اجراءات امنية مشددة الى احدى المراكز الامنية للتحقيق معه".

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