خبير امني يعلق على الاطاحة بأحد المقربين من زعيم 'داعش' في الانبار

وقال ابو رغيف في حديث لـ الخليج 365، إن "شعبان ناصر أرزيك حمادي هوقيادي بديوان الجند لديه ابناء منهم من انفجر كانتحاري وآخر تم قتله وآخر خارج البلاد".

وأضاف ابو رغيف، "أشترك بمعارك التنظيم الانبار وقتل العشرات من شباب الانبار، كما اشرف على الغزوات، وعلى تهجير أهل الانبار ومصادرة الدور، واتسم بالقسوة والعقيدة المطلقة".



يشار الى أن وزارة الدفاع أعلنت، اليوم الاثنين، عن الاطاحة باحد المقربين من زعين تنظيم "داعش" المدعو ابو بكر البغدادي في محافظة الانبار.