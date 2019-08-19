وجّه رئيس أركان الجيش الفريق اول ركن عثمان الغانمي، الاثنين، خلال لقائه قائد عمليات الانبار الجديد اللواء الركن ناصر الغنام بضرورة تحقيق الأمن والاستقرار في محافظة الانبار.
وذكر بيان لوزارة الدفاع تلقت الخليج 365 نسخة منه، ان "رئيس اركان الجيش استقبل بمكتبه، اليوم، اللواء الركن ناصر الغنام بمناسبة تسنمه منصب قيادة عمليات محافظة الانبار".
ووجه الغانمي خلال اللقاء، بـ "ضرورة تكثيف الجهود من اجل تحقيق الامن والاستقرار في محافظة الانبار وجميع المحافظات".
وكان مصدر مطلع قد أفاد في وقت سابق من، اليوم الاثنين، بصدور أمر ديواني بتعيين اللواء الركن ناصر الغنام قائداً لعمليات الأنبار.
ووجه الغانمي خلال اللقاء، بـ "ضرورة تكثيف الجهود من اجل تحقيق الامن والاستقرار في محافظة الانبار وجميع المحافظات".
وكان مصدر مطلع قد أفاد في وقت سابق من، اليوم الاثنين، بصدور أمر ديواني بتعيين اللواء الركن ناصر الغنام قائداً لعمليات الأنبار.
كانت هذه تفاصيل خبر الغانمي خلال لقائه الغنام يوجّه بضرورة تحقيق الامن والاستقرار في الانبار لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.