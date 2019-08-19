الغانمي خلال لقائه الغنام يوجّه بضرورة تحقيق الامن والاستقرار في الانبار

وذكر بيان لوزارة الدفاع تلقت الخليج 365 نسخة منه، ان "رئيس اركان الجيش استقبل بمكتبه، اليوم، اللواء الركن ناصر الغنام بمناسبة تسنمه منصب قيادة عمليات محافظة الانبار".

ووجه الغانمي خلال اللقاء، بـ "ضرورة تكثيف الجهود من اجل تحقيق الامن والاستقرار في محافظة الانبار وجميع المحافظات".



وكان مصدر مطلع قد أفاد في وقت سابق من، اليوم الاثنين، بصدور أمر ديواني بتعيين اللواء الركن ناصر الغنام قائداً لعمليات الأنبار.