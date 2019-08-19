الحكم بإعدام ٦ عناصر إخوانية في مصر بـ"قضية كرداسة"

قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، الإثنين، بالإعدام شنقاً على 6 متهمين ينتمون لتنظيم الإخوان الإرهابي في القضية المعروفة إعلاميا بـ"لجنة المقاومة الشعبية بكرداسة".



وسبق أن أحالت المحكمة 6 متهمين إلى مفتي الجمهورية لإبداء الرأي الشرعي في الحكم عليهم بالإعدام، وهم: أحمد عبدالرحمن، ومحمد عبداللطيف حنفي السيد، ومحمد صلاح سعيد، وإسلام أبو الفتوح مطر، وإسلام محمود عبدالفتاح، وفايز محمد زكي.

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ويحاكم في نفس القضية 70 متهمًا بتكوين جماعة إرهابية لتعطيل الدستور والقانون وقتل 3 أشخاص بينهم أمين شرطة وحيازة أسلحة، وذخائر بدون ترخيص.

وأسندت النيابة العامة للمتهمين أنهم في عام 2013 بدائرة مركز شرطة كرداسة أسسوا من الأول وحتى الحادي عشر ومعهم آخرون مجهولون عصابة "لجنة المقاومة الشعبية بناهيا وكرداسة" لتعطيل أحكام الدستور والقانون ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، فيما انضم المتهمون من الثاني عشر وحتى التاسع والستين وشخص متوفى ومعهم آخرون مجهولون- للجماعة مع علمهم بأغراضها.

كما وجهت النيابة للمتهمين التاسع والعاشر والثاني عشر والثالث عشر والرابع عشر والواحد والعشرين، قتل المجني عليه جمال عطا الله عمدا مع سبق الإصرار والترصد، لظنهم بتعاونه مع الأمن، فيما أسندت للمتهمين التاسع محمد عبداللطيف حنفي وآخر مجهول قتل المجني عليه صلاح الدين أحمد همام لاعتقادهما بملاحقته لهما لضبطهما بعد فرارهما من مسرح إضرام النيران في المجلس المحلي لمدينة كرداسة.

وأسندت النيابة للمتهمين العاشر والثاني عشر والثالث عشر والخامس عشر والأربعين والسادس والستين في 16 مايو 2015، قتل أمين الشرطة أحمد عبدالله أحمد عبدالعال بقطاع الأمن الوطني عمدا مع سبق الإصرار والترصد من أجل الانتقام منه، وحيازة أسلحة نارية والذهاب لمكان تواجد المجني عليه وإطلاق وابل من الأعيرة النارية في جسده مما أدى إلى مقتله.