إحباط 3 محاولات لإطلاق نار جماعي بأمريكا.. أحدهم خطط لمذبحة

أعلنت السلطات الأمريكية، الأحد، أنها أحبطت 3 عمليات إطلاق نار جماعية محتملة بعد اعتقال 3 من المشتبه بهم في ولايات مختلفة كانوا يخططون لشن هجمات منفصلة.

وبعد توقيف الثلاثي بفضل بلاغات من مواطنين، تجنبت البلاد 3 عمليات إطلاق نار جماعي كان من الممكن أن يسقط ضحيتها العشرات، حسب شبكة "سي إن إن".

يأتي ذلك بعد أيام من سلسلة حوادث إطلاق نار دامية أسفرت عن مقتل 31 وإصابة عشرات آخرين.

كان لديه الدافع وترسانة أسلحة

ففي ولاية كونيتيكت، أوقفت الشرطة براندون واجشول، (22 عاما)، بعد أن قالت السلطات إنه عبر عن رغبته في ارتكاب عملية إطلاق نار جماعي على حسابه عبر "فيسبوك"، وفقًا لبيان صادر عن مكتب التحقيقات الفيدرالي وإدارة شرطة نورواك.

ويواجه واجشول 4 تهم تتعلق بالحيازة غير القانونية لأمشاط (خزانة) ذخيرة ذات سعة كبيرة، ويجري احتجازه حتى سداد كفالة بقيمة 250 ألف دولار، ومن المقرر أن يمثل أمام المحكمة في 6 سبتمبر/أيلول المقبل.

وتلقت السلطات معلومات تفيد بأن واجشول كان يحاول شراء خزائن بندقية ذات سعة كبيرة من خارج الولاية، وبينما كان مكتب التحقيقات الفيدرالي (إف بي آي) وقسم شرطة نورواك يحققان في الأمر، اكتشفا أن واجشول كان يحاول بناء بندقية خاصة وأعلن على "فيسبوك" عن رغبته في ارتكاب إطلاق نار جماعي.

وعثرت السلطات في منزله على أسلحة متعددة منها مسدس وبندقية ومنظار بندقية موجه بالليزر وعدة طلقات من الذخيرة والسترات الواقية وخوذة واقية من المقذوفات وغيرها من المعدات التكتيكية، وبعض الأسلحة كانت مسجلة باسم والد واجشول، لكنه تمكن من الوصول إليها.

كان يخطط لإسقاط رقم قياسي من القتلى

في ولاية فلوريدا، أعلن مأمور الشرطة في مقاطعة فولوسيا، مايكل تشيتوود، توقيف تريستان سكوت ويكس من دايتونا بيتش في ساحة انتظار للسيارات، الجمعة، بعد أن أبلغت صديقته السابقة السلطات بأنها تلقت منه مجموعة من الرسائل النصية المزعجة التي هدد فيها بارتكاب إطلاق نار جماعي.

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وقال مكتب رئيس الشرطة، في بيان، إن الشاب البالغ من العمر 25 عاما قال في رسائله إنه يريد فتح النار على حشد كبير من الناس، مضيفا: "قَتْل 100 شخص سيكون لطيفا"، وإنه حدد بالفعل موقعا.

ويواجه تريستان ويكس اتهامات بإطلاق تهديدات مكتوبة بالقتل أو الإصابة الجسدية بعد سلسلة من الرسائل النصية.

وجاء في رسالة أخرى: "المدرسة هدف ضعيف.. على الأرجح سأفتح النار على حشد كبير من الناس من على بعد أكثر من 3 أميال (4.82 كم).. أريد أن أسجل رقماً قياسياً عالمياً لأطول عملية قتل مؤكدة على الإطلاق"، وأشار ويكس إلى أنه يريد أن يموت و"يستمتع بالقيام بذلك".

وقال تشيتوود، لشبكة "سي إن إن"، الأحد، إن السلطات عثرت على بندقية صيد عيار 22 و400 طلقة في شقته رغم أنه أبلغ المحققين في البداية أنه لا يمتلك أي أسلحة نارية، لكنه كان مفتونًا بإطلاق النار الجماعي.

هدد باستهداف مركز الجالية اليهودية

وفي ولاية أوهايو، أوقفت السلطات جيمس باتريك ريردون، (20 عاما)، بتهمة التهديد بتنفيذ عملية إطلاق نار في مركز يانجستاون اليهودي، واحتجزته في سجن مقاطعة ماهونينج.

وقال رئيس شرطة مدينة نيو ميدلتاون، فينسنت ديجديو، لشبكة "سي إن إن"، إن ريردون وهو من القوميين البيض شارك على حسابه بموقع "أنستقرام" مقطع فيديو يظهر رجلاً يطلق النار.

وأشار ديجيديو إلى أن المنشور، الذي عرض على ضابط أثناء استدعاء غير ذي صلة، وضع علامة على مركز الجالية اليهودية في يونجستاون؛ غير أنه ليس من الواضح إذا ما كان الرجل الذي أطلق النار هو ريردون أم أي شخص آخر.

وأوضح أن حسابا يحتوي على تعليقات معادية للسامية ومحتوى مؤيد للقوميين البيض وصور لريردون أو شخص آخر يطلق النار.

وبعد تفتيش منزله عثرت السلطات على مخبأ للأسلحة والذخيرة، حسبما صرح ديجديو لشبكة سي إن إن.

ويواجه ريردون تهمة الإزعاج عبر الاتصال والتهديد الخطير، وفقًا لسجلات السجن على الإنترنت، ومن المقرر استدعاؤه الإثنين للمثول أمام المحكمة.