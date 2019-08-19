مقتل فلسطيني في انفجار "عرضي" بغزة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - لقي شاب فلسطيني حتفه، الإثنين، جراء انفجار "عرضي" وقع في خان يونس جنوب قطاع غزة، وفق مصادر محلية.

وسقط عمار فريد توفيق الأسطل (32 عاما) غارقاً في دمائه جراء الحادث العرضي الناتج عن انفجار وقع خلال عمليات الإعداد.

وقالت مصادر محلية بقطاع غزة لـ"العين الإخبارية" إن الأسطل عضو في كتائب شهداء الأقصى، الذراع المسلحة لحركة فتح.

واكتفت المصادر بالإشارة إلى أن "الأسطل" لقي حتفه بعد انفجار عرضي خلال عمليات الإعداد دون مزيد من التفاصيل.

ووفق المصادر ذاتها، فإنه تم تسجيل إصابتين على الأقل بجروح طفيفة جراء الانفجار تم نقلهما لمستشفى محلي في خان يونس.