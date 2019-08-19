القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - لقي شاب فلسطيني حتفه، الإثنين، جراء انفجار "عرضي" وقع في خان يونس جنوب قطاع غزة، وفق مصادر محلية.
وسقط عمار فريد توفيق الأسطل (32 عاما) غارقاً في دمائه جراء الحادث العرضي الناتج عن انفجار وقع خلال عمليات الإعداد.
وقالت مصادر محلية بقطاع غزة لـ"العين الإخبارية" إن الأسطل عضو في كتائب شهداء الأقصى، الذراع المسلحة لحركة فتح.
واكتفت المصادر بالإشارة إلى أن "الأسطل" لقي حتفه بعد انفجار عرضي خلال عمليات الإعداد دون مزيد من التفاصيل.
ووفق المصادر ذاتها، فإنه تم تسجيل إصابتين على الأقل بجروح طفيفة جراء الانفجار تم نقلهما لمستشفى محلي في خان يونس.
كانت هذه تفاصيل خبر مقتل فلسطيني في انفجار "عرضي" بغزة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بوابة العين الإخبارية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.