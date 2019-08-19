لجنة سعودية إماراتية للإشراف على الانسحاب من المنشآت بعدن

أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، الإثنين، أن الإمارات والسعودية شكلتا لجنة مشتركة للإشراف على انسحاب الوحدات العسكرية من المنشآت في عدن.

وقال المتحدث باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن العقيد الركن تركي المالكي، في مؤتمر صحفي، إن بداية العمليات في عدن كانت بهجوم لتنظيم داعش الإرهابي على أحد المعسكرات.

وأشار إلى أن المليشيا الحوثية تطلق طائرات بدون طيار من عمران وصعدة على الأعيان المدنية.

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وأضاف أن المليشيا تحمي المسؤولين عن العمليات الإرهابية، مدعية تحقيق أهداف من خلال إعلامها المضلل.

وأكد أن المعابر اليمنية تعمل بكامل طاقتها الاستيعابية، لافتا إلى أنه تم إعطاء 10 تصاريح للسفن المتوجهة لميناء الحديدة التي تحمل مشتقات نفطية ومواد غذائية.

وأوضح أن مليشيا الحوثي أطلقت في 20 يونيو 2019 صاروخا باليستيا من داخل مقر جامعة بصنعاء وسقط على الأعيان المدنية بمحافظة الجوف.

وتابع أن الحرب مع مليشيا الحوثي فرضت على دول الخليج للحفاظ على الأمن الإقليمي والدولي.

وأكد المالكي أن الحدود السعودية ستكون مقبرة لمن يحاول الاعتداء عليها، مشيرا إلى أن النظام الإيراني يمارس الإرهاب ويدعم التنظيمات الإرهابية في لبنان وسوريا واليمن والعالم أجمع.