الان تتابع بريطانيا.. زعيم حزب العمال المعارض يدعو لإجراء انتخابات عامة والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل واس- الخليج 365
دعا زعيم حزب العمال المعارض جيرمي كوربين، إلى إجراء انتخابات عامة من أجل إيجاد حل لأزمة المغادرة الأوروبية.
وتعهد كوربين في كلمته أثناء زيارة لمقاطعة نورثهابمتونشير اليوم ببذل جميع الجهود الممكنة لوقف مغادرة بلاده للإتحاد الأوروبي دون إتفاق، مبينًا أن إجراء انتخابات عامة هو ما تحتاجة البلاد الآن لتغيير المسار.
ويأتي هذا في الوقت الذي يؤكد فيه رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، أن المملكة المتحدة ستغادر الاتحاد الأوروبي يوم 31 أكتوبر المقبل، بغض النظر عما إذا توصلت الى إتفاق مع الأوروبيين أو دونه.
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