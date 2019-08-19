الرئيس التونسي يستعرض استعدادات الجيش لتأمين الانتخابات المقبلة
الإثنين 19 أغسطس 2019
أشرف الرئيس التونسي المؤقت محمد الناصر اليوم الاثنين على اجتماع المجلس الأعلى للجيوش؛ لاستعرض آخر استعدادات المؤسسة العسكرية لتأمين وإنجاح الاستحقاقات الوطنية الكبرى القادمة.
وذكر بيان صادر عن رئاسة الجمهورية أن الاجتماع -الذي عُقد بقصر قرطاج- تناول الوضع العام بالقوات المسلحة، والوضع الأمني والعسكري وطنيًا وإقليميًا، إضافة إلى استعراض مستجدات التعاون العسكري مع عدد من الدول الشقيقة والصديقة.
يُذكر أنه كان من المقرر إجراء الانتخابات الرئاسية في 17 نوفمبر المقبل، لكن بعد وفاة الرئيس الباجي قايد السبسي في 25 يوليو الماضي، قررت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات إجراءها في 15 سبتمبر المقبل، بينما من المقرر إجراء الانتخابات التشريعية في أكتوبر المقبل.
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