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رئيس البرلمان الأردنى: السلام مهدد فى ظل استمرار اعتداءات إسرائيل على القدس
الإثنين 19 أغسطس 2019
كتب
الخليج 365_متابعات
طالب رئيس الاتحاد البرلمانى العربى رئيس مجلس النواب الأردنى المهندس عاطف الطراونة، الحكومة بأن تبعث رسالة لدولة الاحتلال مفادها بأن السلام مهدد فى ظل استمرار اعتداءاتها على القدس والأقصى وحياة المدنيين العزل.
وأكد الطراونة - فى مستهل الاجتماع الطارئ الذى عقد اليوم الاثنين، حول الاعتداءات الإسرائيلية على المسجد الأقصى، وفقًا لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) - رفض المجلس المطلق لهذه الإجراءات، محذرًا فى الوقت ذاته من العبث بحقوق الشعب الفلسطينى الذى ما زال يعانى من ظلمِ سلطات الاحتلال الغاشمة الأمر الذى يتوجب معه دعم صمود الشعب الفلسطينى فى القدس، واتخاذ مواقف صلبة تكون بمستوى الخطر.
وشدد على دعم الاتحاد البرلمانى العربى الكامل والمطلق للشعب الفلسطينى الشقيق، ودعم صمود المقدسيين المدافعين عن هوية القدس، كمنارة وبوصلة للعرب والمسلمين.
وقال: "نجتمع مجددا لمناقشة الاعتداءات المستمرة والمتكررة لقوات الاحتلال الإسرائيلى على أقدس المقدسات، ومحاولاته المتكررة المساس بالواقع التاريخى والقانونى فى القدس والمسجد الأقصى والحرم الشريف"، مشيرًا إلى أن القضية الفلسطينية تمر بظروف حرجة، ومحاولات ممنهجة عبر احتلال يسعى لفرض إجراءاته الأحادية كأمر واقع.
كما أكد الطراونة تأييد المجلس لجهود عاهل الأردن الملك عبد الله الثانى لتحصيل الدعم الدولى لاستئناف جهود السلام، وحل القضية الفلسطينية على أساس إعلان قيام دولة فلسطين كاملة السيادة والكرامة وعاصمتها القدس، وصون الحق المقدس للاجئين بالعودة والتعويض.
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