السعودية تواصل استعدادات مغادرة الحجاج لـ 100 وجهة حول العالم

الإثنين 19 أغسطس 2019

كتب الخليج 365_وكالات

تواصل الخطوط السعودية،عملياتها التشغيلية لرحلات الحج الخاصة بتفويج ضيوف الرحمن المغادرين إلى بلدانهم، بعد أن أتموا حجهم وأدوا نسكهم بيسر وراحة واطمئنان.



ويتولى فريق مختص توزع بين مكة المكرمة،والمطار، ومنطقة الفرز الرئيسي على الطريق السريع بين مكة وجدة، متابعة تفويج الحجاج من مكة المكرمة إلى صالة الحج والعمرة بمطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة للمغادرة إلى الكثير من الوجهات في العالم.

وأتمت "السعودية" المرحلة الأولى من الخطة التشغيلية لعودة ضيوف الرحمن والخاصة بحجاج الداخل ودول مجلس التعاون الخليجي بنجاح تام، في حين شرعت يوم الجمعة الماضي في تنفيذ المرحلة الثانية من خطة التفويج الخاصة بالحجاج المغادرين من شتى أنحاء العالم عبر الرحلات الخاصة بالحج، وكذلك رحلات "السعودية" المنتظمة إلى 100 وجهة في أربع قارات حول العالم، وستستمر العمليات التشغيلية لرحلات الحج حتى 14 سبتمبر المقبل الموعد المحدد لآخر رحلات الحج لعام 1440هـ.