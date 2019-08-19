الجامعة العربية تبحث تسهيل التجارة بين الدول الأعضاء

الإثنين 19 أغسطس 2019

بحثت لجنة الإجراءات الجمركية والمعلومات في جامعة الدول العربية، اليوم الاثنين، خلال اجتماعها الثالث والعشرين، الموضوعات ذات الصلة بمركز المعلومات الجمركي العربي الموحد وتبادل المعلومات الجمركية إلكترونيا بين الدول العربية.



وكما نُشر على وكالة الانباء الاردنية، قال مدير إدارة التكامل الاقتصادي في الجامعة الدكتور بهجت أبو النصر، إن الاجتماع يناقش على مدى ثلاثة أيام عدداً من الموضوعات، منها بند مقدم من الأمانة العامة عن المشغل الاقتصادي المعتمد، نظراً لوجود تفاوت كبير بين الدول العربية بهذا الشأن.

وأضاف "أبوالنصر"، أن اللجنة كذلك ستبحث مدى التطور التكنولوجي في المنافذ الجمركية المؤهلة، إلى جانب مناقشة بند عن قياس مؤشرات الأداء في تطبيق تيسير وتسهيل التجارة بين الدول العربية، وسترفع اللجنة توصياتها لاجتماع المجلس الاقتصادي والاجتماعي الشهر المقبل.