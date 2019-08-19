داخل المطار.. أمريكية تتطاول على ضابطة كويتية الإثنين 19 أغسطس 2019 كتب الخليج 365_وكالات تقدمت ضابطة فى الشرطة الكويتية بدعوى ضد مسافرة أمريكية تعرضت لها بالإهانة، خلال سفرها عبر مطار الكويت الدولى، بحسب ما ذكرت صحيفة "القبس" الكويتية.

Advertisements وتعمل ضابطة الشرطة فى مطار الكويت الدولى وتقدمت ببلاغ إلى مخفر شرطة منطقة جليب الشيوخ، اتهمت فيه مسافرة أمريكية بالتطاول عليها يوم السبت الماضى. وقالت مصادر أمنية إن الضابطة أفادت فى شكواها لرجال الأمن بأن مسافرة أمريكية، تبلغ من العمر 22 عاما، دخلت إلى البلاد عبر تأشيرة سياحية، وعندما طلبت منها الانتظام فى الدور تطاولت عليها بالشتائم وقامت بتصويرها. وأكدت المصادر أن الضابطة سجلت لدى الشرطة قضية إهانة موظف وإساءة استخدام الهاتف.

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