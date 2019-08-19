الكونغو: إصابة ثالثة بفيروس إيبولا
الإثنين 19 أغسطس 2019
أعلنت وزارة الصحة الكونغولية، ظهور إصابة ثالثة بفيروس "إيبولا" في منطقة جنوب كيفو شرق البلاد.
وأشارت الوزارة، إلى وقوع إصابة جديدة بفيروس "إيبولا" ببلدة "واليكالي" النائية على بعد مئات الكيلومترات من الإصابات السابقة قرب الحدود مع أوغندا ورواندا.
يشار إلى أن وزارة الصحة قد أعلنت في أول أغسطس الجاري تفشي المرض في مقاطعة شمال كيفو
كانت هذه تفاصيل خبر الكونغو: إصابة ثالثة بفيروس "إيبولا" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.