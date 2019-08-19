الكونغو: إصابة ثالثة بفيروس إيبولا

الإثنين 19 أغسطس 2019

أعلنت وزارة الصحة الكونغولية، ظهور إصابة ثالثة بفيروس "إيبولا" في منطقة جنوب كيفو شرق البلاد.



وأشارت الوزارة، إلى وقوع إصابة جديدة بفيروس "إيبولا" ببلدة "واليكالي" النائية على بعد مئات الكيلومترات من الإصابات السابقة قرب الحدود مع أوغندا ورواندا.

يشار إلى أن وزارة الصحة قد أعلنت في أول أغسطس الجاري تفشي المرض في مقاطعة شمال كيفو