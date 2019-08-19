شكرا لقرائتكم خبر عن حزب العمال البريطاني يدعو لانتخابات عامة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - واس (لندن)

دعا زعيم حزب العمال المعارض جيرمي كوربين الى إجراء انتخابات عامة من أجل إيجاد حل لأزمة مغادرة بلاده من الاتحاد الأوروبي.

وتعهد كوربين في كلمته أثناء زيارة لمقاطعة نورثهابمتونشير اليوم (الاثنين) ببذل جميع الجهود الممكنة لوقف مغادرة بريطانيا للاتحاد الأوروبي دون اتفاق، مبيناً إن إجراء انتخابات عامة هو ما تحتاجه البلاد الآن لتغيير المسار.

ويأتي هذا في وقت يؤكد رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون أن المملكة المتحدة ستغادر الاتحاد الأوروبي يوم 31 أكتوبر القادم بغض النظر عما إذا توصلت إلى اتفاق مع الأوروبيين أو دونه.