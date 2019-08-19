القاهرة: الإعدام شنقاً لـ 6 إرهابيين

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جدة - خالد شويل - محمد حفني (القاهرة) قضت محكمة مصرية اليوم (الإثنين) بالإعدام لستة متهمين بقتل 3 أشخاص وحيازة أسلحة وذخائر بدون ترخيص، وتكوين جماعة إرهابية، فى القضية المعروفة إعلامياً بـلجان المقاومة الشعبية في كرداسة بمحافظة الجيزة.

قضت محكمة مصرية اليوم (الإثنين) بالإعدام لستة متهمين بقتل 3 أشخاص وحيازة أسلحة وذخائر بدون ترخيص، وتكوين جماعة إرهابية، فى القضية المعروفة إعلامياً بـلجان المقاومة الشعبية في كرداسة بمحافظة الجيزة.

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