نهرا بحث مع علم الدين شؤونا تخص المنية والضنية

بحث محافظ الشمال القاضي ​رمزي نهرا​، مع النائب ​عثمان علم الدين​ شؤونا اجتماعية وبيئية واقتصادية وتنموية تهم ابناء ​المنية​ و​الضنية​، خصوصا في ما يتعلق ب​أزمة النفايات​.

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