لجنة اجراء انتخابات المجلس العلوي: ابطال قانون النائبين فرصة للعودة الى الرشد

أعلنت "اللجنة التطوعية لإجراء انتخابات المجلس الإسلامي العلوي" أننا "تلقينا بإنشراح كبير قيام المجلس الدستوري بإبطال قانون النائبين الرامي إلى تمديد هيئتي المجلس، في تهرب واضح من إلزامية إجراء انتخابات جذرية من القاعدة إلى أعلى الهرم".
وفي بيان لها، أوضحت اللجنة "أننا نرى في إبطال القانون فرصة حقيقية لأصحاب الرؤوس الحامية أن يعودوا إلى رشدهم، للاتفاق على السبل الآيلة لتشكيل اللجنة الانتخابية، وفتح صفحة جديدة مع كل أفراد المجتمع، والابتعاد عن الاستبداد بالرأي".
وشددت على "أننا كنا وما زلنا وسنبقى على استعداد كامل للقيام بما يلزم خدمةً لأبناء طائفتنا الكريمة".
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